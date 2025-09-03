Lionel Messi está en el país para despedirse de la Selección Argentina frente a Venezuela. El de este jueves será el último partido que Leo juegue como local por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Así que el 10 aprovechó su estadía en Buenos Aires para ir a la calle Corrientes a ver teatro, a su amigo Nico Vázquez. Lionel vio Rocky, en el teatro Lola Membrives, y luego subió a saludar al púbico. “Estoy nervioso”, dijo cuando tomó el micrófono.

"La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", dijo Messi.

Y más: "Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias".

Así lo mostró Nico Vazquez

Y las redes reviven cada momento: