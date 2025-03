Messi explicó los motivos que lo dejaron afuera de la Selección

Lionel Scaloni desafectó a Messi de la Selección Argentina y el capitán argentino explicó por qué no jugará esta doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil.

Messi, quien jugó los 90 minutos en la victoria de este domingo ante 2-1 sobre Atlanta United, en la que convirtió un golazo, publicó un posteo para dar detalles de su situación.

"Una lástima perderme estos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil", indicó el capitán argentino en una historia de Instagram.

"Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", cerró Leo.