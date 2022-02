Joaquín viene de las inferiores del club y aunque no tiene ningún parentesco con el capitán de la selección, hasta llegaron a sugerirle que se cambiara el apellido para sacarse presión.

Lo cierto es que en la próxima Copa Libertadores Newell's llevará a un Messi con el 10 en la espalda.

Joaquín, con sus 19 años, ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo por Lisandro Polo en la derrota de la Lepra por 1 a 0 ante Guaraní, en su duelo presentación en la Copa Libertadores Sub 20 que se disputa en Quito, Ecuador.

El jugador es oriundo de Coronel Arnold, pueblo cerca de Rosario, donde aclara que hay al menos tres familias que comparten apellido.

“Me inicié en el baby de Newell’s a los 8 años. Hice todas las Inferiores. Estoy en el último año de Cuarta División. Cuando llegué todos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una casualidad".

“Me relacionan más todavía porque empecé en Newell’s igual que él y me toca usar la 10. Jugar con él en Newell’s sería un sueño, lo máximo. ¿Si le daría la 10? La 10 que la use él, a mí que me den cualquier número. ¿La 30 que tiene en el PSG? No me metan esa presión”, bromeó Joaquín.