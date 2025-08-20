Marcos Rojo no tuvo un buen debut con la camiseta de Racing en la épica victoria 3 a 1 ante Peñarol por Copa Libertadores.

El defensor jugó su primer partido desde su conflictiva salida de Boca, en el que lució firme, tuvo un par de buenos cruces pero el VAR le anuló lo que hubiera sido el segundo gol de la Academia.

¿Por qué? Por una infracción sobre el uruguayo Óscar Méndez. Luego, una vez que fue reemplazado por Gustavo Costas -por Nazareno Colombo a los 73 minutos-, el árbitro Wilmar Roldán lo expulsó por hablar desde el banco de suplentes.



Así, Rojo se perderá el cruce de cuartos de final de la Copa ante Vélez. Y las redes se burlan fuerte: