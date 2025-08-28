Leo en modo héroe
Memes por el ''ayudín'' que le dieron a Inter Miami y Messi en el clásico ante Orlando
Las Garzas perdían el clásico ante Orlando y el árbitro no sancionó un supuesto penal de Busquets. Al rato, sí cobró uno para Inter y expulsó a un rival. Allí se abrió el camino para la remontada y el doblete de Messi. Y en las redes hay memes y quejas.
Leo fue el héroe en el triunfo por 3 a 1 de Inter Miami sobre Orlando City que le dio la clasificación al equipo de Mascherano a la final de la Leagues Cup.
En el partido hubo dos polémicas grandes: el penal no cobrado al colombiano Iván Ángulo -¿hubo falta de Busquets?- cuando el partido estaba 1-0 a favor de los visitantes.
Y el penal cobrado a favor de Las Garzas, por falta a Tadeo Allende. Además, Orlando sufrió la expulsión del defensor Brekalo y Messi cambió el partido.
Las redes se llenaron de memes, quejas, indignados y chistes: