Leo fue el héroe en el triunfo por 3 a 1 de Inter Miami sobre Orlando City que le dio la clasificación al equipo de Mascherano a la final de la Leagues Cup.

En el partido hubo dos polémicas grandes: el penal no cobrado al colombiano Iván Ángulo -¿hubo falta de Busquets?- cuando el partido estaba 1-0 a favor de los visitantes.

Y el penal cobrado a favor de Las Garzas, por falta a Tadeo Allende. Además, Orlando sufrió la expulsión del defensor Brekalo y Messi cambió el partido.

Las redes se llenaron de memes, quejas, indignados y chistes: