Boca anunció un superávit récord de 35 mil millones de pesos, más de U$D 25,000.000, tal reza el balance que será aprobado en la Asamblea General de Representantes que se celebrará el próximo miércoles 29 de octubre.

El dato surge de la reunión de Comisión Directiva de Boca que encabezó Juan Román Riquelme este lunes para presentar la Memoria y el Balance General y el informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio que abarca desde julio de 2024 a junio de 2025.

En el Gobierno se jactan de tener superavit fiscal, pero hasta en La Nación+ lo desmintieron. Y las redes se burlan: