¿Es o se hace?
Memes de Ramiro Marra: intentó pegarle a Riquelme con un video de Rossi donde el arquero habla maravillas de Román
El libertario se quiso hacer el picante con el presidente de Boca tras la estelar actuación del arquero en la semifinal en la que fue figura de Flamengo ante Racing. Pero se equivocó de video, y las redes se burlan fuerte.
Ramiro Marra volvió a meter la pata. En su afán por criticar a Juan Román Riquelme, subió un video de Agustín Rossi -figura estelar en la derrota de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores- en el que contrariamente, el arquero habla de cuánto lo bancó el presidente del Xeneize.
Y las redes se burlan: