Maxi Salas volvió a ser la figura en el triunfo de River sobre San Martín de San Juan por 2 a 0, por su gol y su rendimiento, y se fue ovacionado del Monumental. 

Resumen y goles del partido 

Santiago Lencina convirtió el primero del equipo de Marcelo Gallardo, que sigue en lo más alto de la Zona B de la Liga Profesional. 

RIVER VENCIÓ a SAN MARTÍN en una RÁFAGA y SIGUE PUNTERO | #River 2-0 #SanMartinSJ | Resumen

Y las redes del millonario, rendidas a sus pies. 

X de kevinNOcastaño
X de Betano Argentina
X de Matias
X de Frege♥️🤍
X de Julian
X de Osvaldo W. Luna 🌳🌾🐂 🇦🇷