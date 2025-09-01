Maxi Salas volvió a ser la figura en el triunfo de River sobre San Martín de San Juan por 2 a 0, por su gol y su rendimiento, y se fue ovacionado del Monumental.

Resumen y goles del partido

Santiago Lencina convirtió el primero del equipo de Marcelo Gallardo, que sigue en lo más alto de la Zona B de la Liga Profesional.

Y las redes del millonario, rendidas a sus pies.