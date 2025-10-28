Maxi López recordó el momento en que le negó algo a Wanda Nara. Fue así: cuando eran pareja, ella le "pidió" ser su manager, pero él se lo negó, porque no era "lo justo".

"La gringa ve el hueso y te saca el máximo", dijo el exdelantero formado en River.

La entrevista completa

Maxi habló de otros temas también.