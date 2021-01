TyC Sports on Twitter

"Estando así, no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores. Es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura, se necesita jugar", dijo Mauro Zárate.

Pero no dudó a la hora de meterle picante a los hinchas de River: "¿Cómo no vamos a festejar la Copa Diego Maradona? Hay algunos que estaban de vacaciones y nosotros estábamos levantando otra Copa".

Y en las redes reaccionaron hasta los hinchas de Vélez:

