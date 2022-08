Vuelve como un Manto Sagrado, y no sería extraño que se genere un altar popular con gente que le pide cosas, ya que el vínculo entre Diego Maradona y el pueblo siempre estuvo íntimamente ligado.

La camiseta que utilizó en la final del Mundial '86 vendrá a la Argentina en los próximos días para ser exhibida y quedará en el Museo de Legends, la famosa muestra que el coleccionista Marcelo Ordáz tiene en Madrid.

Lothar Mattäus, el factotum del evento, contó sus sensaciones y qué lo llevó a tomar esa determinación:

"Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”.

“Siempre fue un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano fue una persona muy importante para mí. Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones y ahora también en el museo”.

Hay que recordar que recientemente se subastó la que vistió el día del triunfo ante Inglaterra, cuando marcó dos goles que quedaron en la historia: el de la ‘Mano de Dios’ y el considerado mejor gol de los Mundiales.

Esa camiseta fue subastada en mayo por Sotheby’s, quedando en poder de un oferente de Medio Oriente, que pagó casi 9,3 millones de dólares.