Todo futbolero de ley sabe que los partidos del seleccionado argentino en casa tienen otra temperatura a los encuentros de los equipos nacionales en certámenes continentales, donde el aliento es ensordecedor.

Con las entradas cooptadas por las empresas para hacer promoción, y los precios por las nubes, los que se acercan suelen ser neófitos que quieren vivir una experiencia que nunca tuvieron.

El resultado por lo general es una lánguida sombra de lo que suelen ser las hinchadas argentinas, reconocidas en todo el mundo por su fervor.

Matías Martin describió con precisión el sentimiento que lo atravesó al ver el público que despidió a Lionel Messi en su último partido en el Monumental.