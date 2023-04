Pasó el tiempo, y se supo la verdad, contada por uno de sus protagonistas.

La final del Mundial del 2006 disputada entre Italia y Francia en el Estadio Olímpico de Berlín tuvo un hecho inolvidable cuando Zinedine Zidane, en su último partido como profesional, agredió con un cabezazo al pecho a Marco Materazzi.

Después de 17 años de aquel momento, el italiano reveló la frase con la que hizo explotar a su rival. "Me dijo que me ofrecería su camiseta después del partido y yo le contesté: 'No, prefiero a tu hermana'", contó.

"La gente que vive en Estados Unidos conoce esto de la NBA, lo que llamamos 'trash-talking’. Mi tono fue mínimo. Me dijo que me ofrecería su camiseta después del partido y yo le contesté: 'No, prefiero a tu hermana'", reveló el ex futbolista italiano en diálogo con Football Italian TV.