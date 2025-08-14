"Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo… va a ser un día recordado para mi historia", dijo Franco Mastantuono con total tranquilidad y madurez en la presentación como futbolista del Merengue.

En el día en que cumple 18 años, el zurdo surgido en River dijo: "Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad".

Luego agradeció a su familia y a su círculo íntimo, amigos y al staf del club, desde el presidente Florentino Pérez hasta el entrenador Xabi Alonso.

Los elogios de Florentino Pérez

En su discurso, el histórico presidente Merengue elogió a Franco y a River Plate.

Jueves agitado para Freanco

El azuleño se hizo la revisión médica, firmó el contrato hasta junio de 2031 y posó para las fotos de las redes del club. Ahora, Franco entrenará conl Real Madrid Castilla -la Reserva- como hicieron a su llegada Vinicius Jr. y Rodrygo.

Y se preparará para dar el gran salto.