Paliza y bronca
Mastantuono reaccionó mal, le tiró un pelotazo a los hinchas y se picó el clásico de Madrid
El exRiver, que acababa de entrar al campo de juego, no pudo contener su enojo y provocó un momento de tensión en el duelo disputado entre Atlético de Madrid y Real Madrid.
Con una actuación descomunal de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid arrasó 5 a 2 al Real Madrid en un Clásico que tuvo de todo.
Uno de los momentos más calientes llegó con Franco Mastantuono. El argentino no pudo contener su frustración, recogió una pelota y la lanzó fuerte y directo a la.tribuna.
Eaa actitud, encendió el ambiente en un derby ya cargado de tensión y se armó un tumulto entre los futbolistas.