Franco Mastantuono finalmente pudo anotar y así cortó con la sequía goleadora en Real Madrid. En el triunfo de su equipo ante Levante, el exRiver la clavó arriba tras un remate de derecha para convertir su primer tanto en el conjunto merengue.

Luego de la victoria por 4 a 1 ante Levante en La Liga, el enganche de la Selección Argentina tomó la palabra ante la prensa y aprovechó para dejarle un mensaje a Lamine Yamal.

"La verdad es que se lo merece, lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro. Es un gran jugador y va a seguir creciendo cada vez más", aseguró