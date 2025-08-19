En el Real Madrid hay un furor por Franco Mastantuono y sus compañeros lo aprovechan, como lo demostró este tierno video casero de Federico Valverde en la intimidad de su hogar.

Influenciado por el fanatismo de su madre, la periodista argentina Mina Bonino, el hijo del mediocampista uruguayo es hincha de River como ella.

Con la llegada de Mastantuono al plantel merengue, Benicio aprovechó para gritarle por el club de sus amores, lo que aprovechó su padre para conseguirle una camiseta del joven crack argentino.

La carita de sorpresa del nene, iluminada con la idea de tenerla autografiada y colgada en su cuarto, mostraron la inocencia que todavía mantiene a pesar de que su padre es uno de los mejores jugadores del mundo.