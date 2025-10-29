Difundió una foto de la intimidad
Maslatón recibió en su casa a un ídolo de Boca y los hinchas deliran en las redes
El abogado liberal compartió una foto que sorprendió a los simpatizantes xeneizes y generó una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos del club.
La publicación de Carlos Maslatón rápidamente se volvió viral, con hinchas que celebraron ver Carlos Bianchi, sonriente y relajado, en la casa del abogado liberal.
El abogado, conocido por su presencia activa en redes, resaltó: "Eterno agradecimiento por tantas victorias".
Algunos usuarios reaccionaron con humor, pidiendo un autógrafo del "Virrey", mientras otros destacaron la cercanía del encuentro.