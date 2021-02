El papá de PAVÓN fue DURÍSIMO con la dirigencia de BOCA y afirmó que Kichán NO JUGARÁ en el XENEIZE

Walter Pavón es el padre de Cristian, delantero que está en confilcto con Boca y que fue recientemente operado.

En diálogo con TyC Sports, disparó con todo contra el Consejo de Fútbol de Boca y la dirigencia por el trato que tuvieron con su hijo luego de haber sido operado del tobillo.

"Lo operaron antes del mediodía y ya está en la casa. Le sacaron algunos fragmentos del tobillo y querían que entrene, que juegue el fútbol. Cristian no les conoce la voz a los dirigentes de Boca. Sólo hablaron por mensaje", dijo.

Y apuntó: "Nadie del Consejo de Fútbol lo llamó después la operación. ¿Cómo no va a estar dolido? Yo salgo a la defensa de Cristian. Estos chicos no quieren que juegue al fútbol. Están acostumbrados a que el vestuario sea un quilombo, haya todos los días puterío, que se cague a piñas uno con otro. Ellos están acostumbrados pero Cristian no", agregó más tarde.