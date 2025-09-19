Más bostero que Dani Alves: simuló "su presentación" en Boca y cantó como la 12

Dani Alves reapareció en las redes sociales, y lo hizo con la camiseta de Boca en un video que simula su "presentación" en el Xeneize.

A meses de haber sido absuelto por abuso sexual, el exfutbolista de 42 años sonrió para la cámara, gritó "Dale Boca" y hasta se golpeó el escudo.

El video lo compartió la esposa de Eduardo Salvio, Sol Rinaldi, que le hizo el regalo.

Retirado

El último club donde jugó el brasileño fue Pumas de México, -apenas 13 partidos-, luego se declaró culplable, cumplió condena en prisión y fue absuelto en marzo de este año.

Dani se retiró del fútbol entonces, pero aún debe indemnizar al club mexicano con cinco millones de dólares por incumplimiento de contrato.

¿Y si te llama Román?