Considerado uno de los máximos referentes del tenis a nivel mundial, Novak Djokovic (actual número 5 del ranking ATP) ha marcado una era en el deporte, a la altura de leyendas tanto de su disciplina como del fútbol. A lo largo de su trayectoria, el serbio conquistó 99 trofeos en el circuito profesional, entre los cuales se destacan 24 títulos de Grand Slam.

Pese al peso de su propia figura en la historia del deporte, Nole se animó a responder quién es, para él, el mejor atleta de todos los tiempos. Lo hizo en el marco de un entretenido ping pong de preguntas y respuestas, dejando una opinión que generó repercusión.

Quién es el mejor deportista de la historia para Djokovic

El sitio Over Time Tennis armó un ping pong que terminó dejando una definición tan inesperada como emocionante.

En un juego que proponía elegir al mejor atleta de la historia, aparecían nombres que cualquier amante del deporte tiene tatuados en la memoria: Tom Brady en la NFL, Michael Jordan en el básquet, Floyd Mayweather en el boxeo, Conor McGregor en MMA, Usain Bolt como rey de la velocidad, Lewis Hamilton en la F1, Michael Phelps en las piletas, Lionel Messi como el genio del fútbol y el propio Novak Djokovic representando al tenis.

En una primera ronda de decisiones, Djokovic dejó fuera a Jordan, Mayweather, McGregor, Bolt, Hamilton y Phelps, inclinándose por Tom Brady. Pero el giro vino después: cuando tuvo que elegir entre el mariscal de la NFL y Messi, pidió disculpas y no dudó en darle el lugar más alto al astro argentino.

Incluso, en una jugada de humildad absoluta, se autoeliminó al tener que enfrentarse a Leo. Para Nole, el rosarino es, sin vueltas, el más grande de todos los tiempos.

Y no es la primera vez que se cruzan. En el último Masters 1000 de Miami, torneo donde Djokovic llegó a la final, Messi dijo presente en las tribunas para ver su semifinal ante Dimitrov. Tras el partido, se saludaron con afecto, se sacaron una foto juntos y el serbio tuvo solo elogios para el campeón del mundo. Gesto de ídolos, respeto de cracks.