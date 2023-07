"La rotación era muy muy necesaria. Veníamos de un desgaste físico y mental grande", comentó el director técnico del equipo de la banda roja, que no pudo encontrarle la vuelta al complicado desarrollo del partido que le planteó el Huevo Rondina, martillándolo con jugadas preparadas y salidas rápidas de contragolpe.

Recién en la segunda parte, con el ingreso de Pablo Solari, Nacho Fernández y Nicolás De la Cruz, el equipo volvió a reencontrarse con su fisonomía habitual y estuvo cerca del empate, pero las demoras excesivas de los locales y la falta de puntería en la puntada final, dejaron tres puntos en la casa del 'Guapo'.

En la conferencia de prensa Demichelis le apuntó al título: "La conclusión es que hay que competir hasta el último partido, todavía no se ganó nada. Nos quedan 5 partidos, 15 puntos, en los que tenemos que sacar más que los rivales para lograr el objetivo. No es demagogia, hace tiempo lo vengo diciendo: cada partido es competitivo y lo sabemos nosotros que hemos perdido contra Barracas y Arsenal, lo digo con mucho respeto. Vamos por buen camino, estamos bien. Hoy nos enseña que no nos podemos relajar".

"Es una cancha chica, donde siempre hay mucho pelotazo, y con Herrera y Gómez bien abiertos buscábamos hacer una presión más rápida a sus laterales; y los tres centrales eran para contener a los dos delanteros de ellos, y como Tapia no jugó como delantero definido ahí quizás nos sobró uno. Queríamos controlar eso y sentirnos cómodos defensivamente en una cancha difícil".

“No resultó lo que pensamos, está a la vista porque el resultado manda; pero vamos a estar a la altura de los próximos cinco partidos, de eso no tengas dudas. Para eso tenemos que recuperar la frescura”.

“El que piense que subestimamos un partido no nos conoce. Yo respeto a todos, sabía que venía a una cancha dificilísima, pero quería que los jugadores que venían teniendo menos minutos tengan un acto de rebeldía y vengan a competir”.