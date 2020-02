''Estoy en el estadio de Banfield y me encuentro con Juan Manuel Lugones, el secretario de Aprevide de Vidal, ejerciendo funciones. Este nivel de odio, persecución y mediocridad no se puede tolerar en un gobierno que tiene al compañero @Kicillofok

como Gobernador', escribió el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en su cuenta de Twitter.

Recordemos que Juan Manuel Lugones es titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), designado por la exgobernadora, Maria Eugenia Vidal. Quienes trabajaron o lo conocen de cerca, por lo menos aseguran que es un personaje ''polémico''.

Se jacta de haber combatido a las barras bravas pero lo cierto es que la violencia en los estadios no se terminó. Se lo vio en operativos donde a la salida de los hinchas en estadios como el de Los Andes o Chacarita, la policía detenía arbitrariamente a personas que no eran barras (claro que algunas sí lo eran).

Por otro lado, hay que recordar que el funcionario en cuestión hace muy poco fue denunciado por acoso sexual y abuso de poder por una oficial de la Policía que dio detalles de lo vivido con el denunciado.

Será por estas cuestiones que el dirigente lomense salió con los tapones de punta, a escribir en Twitter, su mal estar porque Lugones sigue trabajando en el gobierno de Axel Kiciloff, que tiene totalmente otro color al de Vidal.