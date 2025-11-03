Se derrite la estatua
Mariano Closs duro con Gallardo: "Si el próximo rival no era Boca, ¿Gallardo habría tomado una decisión?"
River vive una crisis aguda que llega hasta su entrenador, Marcelo Gallardo, quien parecía intocable y ahora se encuentra bajo discusión.
Ni el más pesimista de los hinchas de River podía imaginar que el año iba a terminar así, por más que el juego durante todo el año había dejado mucho que desear.
Con la acumulación de los fracasos y las derrotas, hasta Marcelo Gallardo entró en el remolino de las reprobaciones y los cuestionamientos.
En F12, Mariano Closs abrió por primera vez la posibilidad de que el entrador millonario deje el club a fin de año, terminando abruptamente su contrato.
El análisis completo
Mariano Closs no se guardó nada y se planteó si seguirá el Muñeco el próximo año.