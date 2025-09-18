Rendido ante Palmeiras
Mariano Closs cuestionó la línea de 5 de Gallardo: ''¿Y ahora cómo jugás en Brasil?''
El periodista analizó la derrota del Millonario ante Palmeiras 2 a 1 en el Monumental, se rindió ante el equipo de Abel Ferreira y cuestionó la línea de cinco defensores por la que apostó Gallardo.
River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.
Los hinchas reaccionaron con memes y quejas, Flavio Azzaro destrozó a Marcelo Gallardo, y Mariano Closs sorprendió con los cuestionamientos al entrenador.
El análisis completo de Closs
Mariano le preguntó a sus colegas Diego Latorre y Gustavo López: "¿No es mejor que juegue Borja en Brasil teniendo en cuenta que Gustavo Gómez no dejó mover a Maxi Salas?".
La revancha, el miércoles próximo.