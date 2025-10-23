Flamengo se quedó con ida de las semifinales de la Copa Libertadores, al vencer a Racing 1 a 0 en el Maracaná con un gol de Marcos Rojo en contra a los 88 minutos.

El equipo de Gustavo Costas hizo un gran planteo, apoyado en una soberbia actuación de su arquero Facundo Cambeses; y hasta dispuso de algunas chances -ver el polémico gol anulado- para ganar el partido.

Resumen de un partidazo

La otra semifinal comienza este jueves en Quito, entre Liga y Palmeiras.

Pero en las redes no se habla de otra cosa que de Marcos Rojo, por su gol en contra y el codazo que le pegó a Santi Sosa, que podría dejarlo afuera de la revancha en el Cilindro.