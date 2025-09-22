Marchesin y Russo: los memes de los hinchas de Boca tras el insólito empate con Central Córdoba

Boca empató 2-2 ante Central Córdoba en la Bombonera, tras un gran primer tiempo y estar dos goles arriba en el marcador por los tantos de Battaglia y Merentiel. Pero se durmió.

De Felippe movió el tablero, metió cambios ofensivos y arrinconó al Xeneize. Desde el banco de Boca no hubo respuestas -Russo dijo en conferencia de prensa "Me hago cargo de todo"- y el Ferroviario descontó por Florentín y llegó a la igualdad con un golazo de Gómez.

Los hinchas cantaron por el superclásico y descargaron su bronca por el resultado que privó al equipo de quedar como líder de la Zona A de la Liga. Y la cosa siguió en las redes con memes contra el arquero Agustín Marchesín y el cuerpo técnico: