Boca Juniors logró una victoria clave por 3-1 ante Barracas Central en el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

El equipo de Claudio Úbeda comenzó perdiendo por un golazo de Rodrigo Insúa desde la mitad de la cancha, hecho que provocó el enojo de los simpatizantes Xeneizes contra el arquero Marchesín:

La reacción en las redes:

Luego, Boca logró revertir el marcador en la segunda mitad. Milton Giménez fue la figura del partido al anotar dos goles en tres minutos (53' y 56'), mientras que Miguel Merentiel selló la victoria con un tanto a los 66 minutos.

Con este triunfo, Boca se ubicó en el segundo lugar de la tabla anual, asegurando así un puesto en la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.