El lunes pasado, Santi Maratea ahora se lanzó a un proyecto ambicioso: que los usuarios se hagan socio de él. ¿Cómo? Sí, el influencer de 32 años que se entrena con la Reserva de Colegiales -equipo que disputa la Primera Nacional- ya tiene mil socios propios y lo celebró en redes.

“Amigo, no puedo creer que ya somos más de mil socios. Tenía miedo de que nadie me banque”, dijo en un video y le apuntó contra los "idiotas" que según él no entienden que recibe el "0%" de la plata.

“El cien por ciento de la plata va a ir para Colegiales, el club dónde estoy jugando”, aseguró Maratea, pero no explicó cómo se utilizará el dinero.

No sabemos por qué se duda de un muchacho que en todo encuentra excusas para hacer colectas.