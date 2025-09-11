Maradona inédito: la vez que fue a ver un partido de la Liga Nacional y terminó de ayudante del Che García
Sucedió en 1994, Diego era fanático del básquet y la Liga Nacional tenía una gran visibilidad. Maradona fue a ver un Peñarol-Atenas en Córdoba y paralizó todo. Se sentó en el banco del Che García y hasta arengó al plantel en el vestuario. Esa temporada el equipo marplatense se coronó campeón de la LNB por primera vez en su historia. Sí, fua, el Diego.
En 1994, la Liga Nacional de Básquet tenía tanta visibilidad que Diego Maradona podía aparecer en un partido definitorio. Sucedió en Córdoba, en un partido entre Peñarol de Mar del Plata y Atenas, que en ese momento era el dominador total de la competencia con Marcelo Milanesio, Diego Osella y Fabricio Oberto.
El 25 de enero de ese año Diego fue invitado por el DT Che García (hoy en República Dominicana), que así recordó la anécdota -la nota es para un medio centroamericano- que si bien en el ambiente del básquet es sabida, reveló algunos pormenores. Por ejemplo, que Diego se sentó a su lado como ayudante de campo y hasta ingresó a los vestuarios en el entretiempo para arengar a los basquetbolistas.
Ese año Peñarol batió récord de triunfos -17, cortado por Atenas esa noche en que fue Diego- y se coronó campeón de la Liga Nacional por primera vez en su historia con grandes nombres de Selección: Marcelo Richotti, Esteban De la Fuente y Diego Maggi.
Los equipos estaban en cancha ya y Maradona paralizó todo con su ingreso al estadio Superdomo de Córdoba.
