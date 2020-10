Diego Maradona fue una usina de frases célebres y su legado también son estas palabras con sello maradoniano, tal resumió la agencia Telam.



1- "Mis sueños son dos, el primero es jugar un Mundial y el segundo es salir campeón..." (1970, de su primera aparición en TV cuando jugaba en las inferiores de Argentinos Juniors).



2- "De chiquito decía que iba a ser doctor, que boludo que era ¿no? (2005, del documental Amando a Maradona).



3- "Crecí en un barrio privado de Buenos Aires... Privado de agua, de luz y de teléfono" (2004, sobre su infancia en Villa Fiorito).



4- "Al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel" (2000, del libro Yo soy El Diego).



Desde cebollita soñaba con jugar en la Selección de fútbol.





5- "Montes me dijo: 'Vaya Diego juegue como usted sabe y si se puede tire un caño'. Y yo le hice caso" (2000, anécdota de su debut en 1976, del libro Yo soy El Diego).



6- "Lloré desde José C. Paz hasta Argerich 2.750. Estuve muy mal. Mi hermana (Lili) le dijo de todo al Flaco (Menotti), pobre", (1992, cuando quedó afuera del Mundial de 1978).



7- "Tenía la ilusión de ir a River y vino (Rafael) Aragón Cabrera (expresidente) y me la derrumbó" (1981, sobre su frustrado pase a River).



8- "El capítulo de mi relación con Boca es muy lindo. Sobre todo porque la historia la inventé yo; el quía armó todo. ¡Y Boca no tenía ni un sope para pagarme!" (2000, sobre su llegada a Boca en 1981, del libro Yo soy El Diego).



9- "Yo jugué un Barcelona-Real Madrid, que es un partido muy importante, con dos ciudades enormes detrás, pero un Boca-River es distinto. Es como que se me inflama el pecho. Es como dormir con Julia Roberts", (2006, en la víspera de un Superclásico).



10- "Boca, sos el beso de mi mamá", (2019, en un saludo por los 119 años del club).



11- "Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez, fue en Barcelona. Fue el error más grande de mi vida", (2017, revela el inicio de su adicción).



12- "Pedí una casa y me dieron un departamento, pedí un Ferrari y me dieron un Fiat" (2019, sobre su llegada a Napoli en 1984, del documental Diego Maradona de Asif Kapadia).



13- "Si era por los argentinos, teníamos que salir con una ametralladora y matar a todos los ingleses. Pero nosotros nos alejamos de ese quilombo" (2016, sobre la previa del partido contra Inglaterra en 1986, del libro Mi Mundial, mi verdad).



14- "Lo juro por lo que más quieras: salté junto a Shilton, pero le di con la cabeza" (1986, declaración después del partido sobre su primer gol a Inglaterra, del libro El Partido, de Andrés Burgo).



15- "Muchos dicen que lo hice con la mano. Yo digo que lo hice con la cabeza y la mano de Dios", (1986, unos días después, del libro El Partido, de Andrés Burgo).



Boca y una relación complicada con uno de sus presidentes: Mauricio Macri.





16- "El gol contra Inglaterra fue con la mano" (2005, en su programa La Noche del Diez).



17- "Mi hermano, el Turco, me dijo después del amistoso en Wembley (1980) que debía haber enganchado, y fue lo que hice acá", (1986, una explicación sobre el segundo tanto a Inglaterra considerado el Gol del Siglo).



18- "Te lo juro por Dalma y Gianinna", (frase repetida desde el nacimiento de sus primeras hijas en 1987 y 1989).



19- "Vino Branco y se tomó toda el agua. Después tiraba los tiros libres y se caía" (2004, sobre el famoso bidón contra Brasil en el Mundial de Italia 1990).



20- "¡Hijos de puta, hijos de puta!" (1990, descargo por los silbidos durante el himno antes de la final contra Alemania en el estadio Olímpico de Roma).



21- "Ese doping fue la 'vendetta' contra mí, porque Argentina eliminó a Italia, y ellos habían perdido muchos millones" (2000, sobre el primer doping en Napoli en 1991, del libro Yo soy El Diego).



22- "¿Me van a contar a mí cómo es Juan Simón? Lo conozco hace diez años. Es capaz de tomarle la leche al gato" (1991, primer registro de la expresión que años después usó contra otros).



23- "Yo defiendo a los jubilados. Los argentinos tenemos que ser muy cagones para no defenderlos. Estoy a muerte con ellos porque lo que les hacen es una vergüenza", (1992, en una protesta de jubilados en el Congreso en contra de las AFJP).



24- "Basile se emborrachó con dos Copas América. Si me convoca a la Selección, no voy ni a palos", (1993, antes de su regreso al seleccionado).



25- "¿Por qué no hubo doping en el partido contra Australia? Porque te daban café veloz y por ahí la clavabas en un ángulo. Al café le ponían algo y por ahí corrías más. Eso lo sabía Grondona", (2011, sobre el partido repechaje en el '93).



26- "No quiero dramatizar pero me cortaron las piernas" (1994, tras el doping positivo en Estados Unidos).



27- "Se le escapó la tortuga", (1994, frase que nace a partir de una historia del exembajador de Estados Unidos, James Cheek).



28- "A Toresani le dije en la cancha que vivo en Segurola y Habana 4.310 7mo piso. Que me venga a buscar y vamos a ver si me dura más de treinta segundos" (1995, pelea con Toresani el día que volvió a Boca).



29- "Lo del pelo corto es una gilada espectacular. A Passarella se le escapó la tortuga renga y fisurada. Si es por una cuestión estética, que lo mande al Tolo Gallego al doctor Cormillot" (1996, por la polémica no citar a jugadores con pelo largo)



30-"Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar" (1996, de la negativa de la visa por doping).