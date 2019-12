Diego MARADONA: "Espinoza es un desastre, un mentiroso y un cobarde"

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona, cargó contra que el árbitro Fernando Espinoza, que dirigió a su equipo ante Banfield, en el inicio de la decimoquinta fecha de la Superliga 2019/20, "es un mentiroso y cobarde".

Maradona dijo que "Espinoza no sabía qué había pasado" cuando sancionó el polémico penal en favor del local y agregó que "los jugadores se esfuerzan todos los días y los castigan de esta manera".

"No me gusta que los árbitros sean impunes, que nos tiren para atrás, porque los pibes de Gimnasia no se lo merecen", completó el astro del fútbol mundial.

"Aguantamos 10 contra 11 todo un tiempo", apuntó en relación a la expulsión del arquero debutante Nelson Insfrán luego de ese penal.