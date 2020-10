View this post on Instagram

Tengo el honor de anunciarles que el próximo 30 de Octubre, el día de mi cumpleaños, arranca la campaña solidaria “Las Diez del 10”. Ese día vamos a estar en Villa Palito, junto a la @CruzRojaArg, a @Diego.Tipping y al diputado @NicolasRodriguezSaa, para entregar tres camiones llenos de elementos de higiene, alcohol en gel, lavandina y tapabocas. Y vamos a alambrar y cerrar el potrero que lleva el nombre del Padre Bachi, para que las chicas y chicos puedan jugar tranquilos y protegidos. Además, gracias a la Secretaría de Deportes de la Nación, vamos a estar abriendo dos escuelas deportivas, que les van a dar trabajo a muchas y muchos profes. Lamentablemente, por este virus maldito, yo no voy a poder estar. Pero en mi lugar va a estar mi embajador y amigo, @MatiasMorlaOK que va a representarme como nadie, porque él estuvo desde el comienzo con esta campaña. Para aquellos que quieran participar del sorteo de mi camiseta, les dejo el link en mi biografía. Estoy muy feliz. ¡Vamos Argentina, que este partido recién empieza! 🇦🇷