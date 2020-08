A post shared by Lito Costa Febre 🎙🏠⚪🔴 (@costafebremonumental) on Aug 1, 2020 at 2:27pm PDT

"Desde lo físico estoy entrenando bien, a la altura de mis compañeros. No me quiero apurar a algo tan importante. Estoy para seguir compitiendo, sin duda. Me encantaría terminar en donde tan bien la pasé. Ojalá me acompañe el físico, pero hay que analizar muchas cosas", explicó el futbolista en diálogo con Lito Costa Febre.

No sabemos qué pensará Gallardo de esta idea pero sí las redes.

“Maidana dice que el si el físico le da, quiere retirarse en River. Ahora, yo en lugar de él, no me hubiese ido una poronga a perder tiempo a México. Jugaba la Libertadores 19 en River y después veía que pasaba. O era indiscutido o rotaba con el resto. Cualquiera estaba bien.”— Fabri Santarella on Twitter Link Fabri Santarella on Twitter

“Por favor @RiverPlate traigan a Jonatan Maidana, que se retire en el más grande, se lo merece.”— Jose Cano on Twitter Link Jose Cano on Twitter

“Jonatan Maidana trajo cierta alegría para los hinchas de #River en la misma semana que Armani ratificó su deseo de retirarse en At. Nacional. 😎 https://t.co/XdvL6feBH4”— Damian Cabañez (desde 🏡) on Twitter Link Damian Cabañez (desde 🏡) on Twitter

“NECESITO que Maidana se retire en River”— Bren on Twitter Link Bren on Twitter

“Maidana quiere volver para retirarse en River. En diciembre queda libre. Vuelve juega 4 partidos. Lo ovacionamos y gracias eternas, Jony”— 13andr😷 #esencial on Twitter Link 13andr😷 #esencial on Twitter

“Joni Maidana quiere volver a River. Lleno el tanque y lo voy a buscar”— Leo Ponzio 9/12 on Twitter Link Leo Ponzio 9/12 on Twitter

“Maidana? Pero que vuelva ya y de paso vendemos al pecho de MQ”— Nicolás on Twitter Link Nicolás on Twitter

“No me gustan los jugadores que vienen destastados, sin ningún tipo de resto físico y futbolístico a jugar sus últimos partidos en River. Pero a Maidana lo acepto, un tipo que pasó absolutamente todo con el club merece despedirse con su gente.”— Jair Durand on Twitter Link Jair Durand on Twitter