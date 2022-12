Macri habló de Croacia, en la previa del duelo por la semifinal de la Copa de este martes a las 16 que afrontará la Selección Argentina: “Es durísimo, para mi el mejor equipo del mundial".

El presidente de la Fundación FIFA fundamentó su opinión: "No tienen ni a Messi ni a Mbappé, pero todos juegan, no la regalan nunca, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros o como le pasó a Brasil”.

