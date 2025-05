Fin de una era: Luka Modric anunció que se va de Real Madrid tras 13 años. El croata de 39 años se convirtió en el futbolista con más títulos en la historia del club y se va como un emblema.

“Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu”, escribió en sus redes el 10 y capitán del Merengue.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, reza la carta del croata.

La despedida del Real Madrid

“Permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que representó siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol enomaoró al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre”. El club le dedicó un conmovedor video de casi siete minutos.

La despedida de Modric de los hinchas será este sábado en el partido ante la Real Sociedad.

Toda una vida en la Casa Blanca

Procedente del Tottenham, deja Madrid con 28 títulos en su haber. 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey 5 Supercopas de España. En el Real, Modric jugó 590 partidos y convirtió 43 goles.



En 2018, Modric ganó el Balón de Oro, año en que con su selección consiguió el subcampeonato del mundo en 2018.

Historia viva.