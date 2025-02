Luka Doncic por fin debutó en Los Ángeles Lakers, tras su sorpresivo pase desde Dallas Mavericks que aún la NBA y el mundo del básquet vive con incredulidad.

Fue en la victoria como locales de su nuevo equipo sobre Utah Jazz por 132-113. La estrella eslovena de 25 años anotó 14 puntos, repartió cuatro asistencias y bajó cinco rebotes en los 23 minutos que estuvo en el rectángulo.

Con sus primeros puntos, los fanáticos de los Lakers deliraron. Y aún más con esta asistencia de aro que le dio a LeBron James.

Lo mejor de Luka

Tras el partido, Doncic enfrentó a la prensa: “Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron... Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial”, dijo Luka.

El dato de color es que Los Ángeles Lakers decidió vestir cada butaca del estadio con su camiseta. “77 para todo el mundo en el juego de esta noche”, escribió en sus redes la franquicia californiana.

Platea de lujo

Entre los notables que no quisieron perderse el debut de Doncic en Los Ángeles, estuvieron el exboxeador Floyd Mayweather Jr., el actor Will Ferrell, Chad Smith (baterista de los Red Hot Chili Peppers), y la cantante Adele.

La nueva era Doncic-LeBron empezó.