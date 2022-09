“Termina el campeonato y Luis Suárez se irá de Nacional. No voy a generar falsas expectativas. Suárez hizo un gran esfuerzo por venir a Nacional y, cada vez que me preguntan, lo digo para no generar expectativas de cara al futuro. Se va y él también lo dijo más de una vez, así fue como lo arreglamos”, dijo José Fuentes, presidente de Nacional, hace poco.

Era sabido y no es sorpresa: Luis Suárez dejará Nacional luego de la participación de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y su destino, más allá de la pretensión de tantos equipos por tenerlo, estaría en la Liga de los Estados Unidos.

El Pistolero estuvo en el radar de River Plate, Borussia Dortmund, Aston Villa y Monza de Italia, pero según medios norteamericanos, una de las franquicias yanquis está dispuesto a hacer todo por contratarlo.

Se trata de Los Ángeles Galaxy, que por Luis dejarían ir su actual estrella, el mexiano Chicharito Hernández, cuyo contrato vence a fines de este año.

En los Galaxy juegan Gareth Bale, Riqui Puig, Giorgio Chiellini y su capitán es el mexicano Carlos Vela. Tentadora propuesta por Lucho para sumarse al listado de jugadores que pasaron por el equipo angelino: Robbie Keane, Giovani dos Santos, Zlatan Ibrahimovic y Steven Gerrard.