"Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River", admitió Luis Suárez. Y completó: "Estaba muy tentado a pesar de mi plan de quedarme en Europa porque River presionaba mucho para ficharme, pero el trato se vino abajo porque ahora están afuera de la Copa Libertadores".

Así, Luis Suárez confirmó a Ovación que no jugará en River Plate tras su polémica eliminación de la competencia continental con el gol anulado por el VAR a Matías Suárez.

El delantero uruguayo de 35 años está libre y a la espera de concretar una de las ofertas de equipos de Europa que analizan sus agentes.



"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", consideró Luis.

Y tiró la bomba que explotó en Uruguay: "Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación".