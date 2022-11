En una de sus primeras entrega con streammer, Luis Enrique dejó en claro que le gustaría ver a nuestro Leo Messi levantar la Copa del Mundo en Qatar. "Si no gana España, me gustaría que ganara Argentina", dijo el entrenador de España.



Y fundamentó: “¿Por qué? Porque un jugador de la talla de Leo Messi... Si no ganamos el Mundial nosotros, me gustaría que lo ganara Argentina. Sería hasta injusto que se retirara sin ganar el Mundial. Aunque podría jugar otro. Va a ser su quinto, podría ser el sexto. Por capacidad física y ambición, yo creo que no hay que descartarlo”.

Sobre los favoritos para la Copa del Mundo de Qatar, enumeró: "Brasil y Argentina. No hay nadie en el mundo del fútbol que los elimine", dijo en tono irónico. Y completó: " A partir de ahí los de siempre: Francia, que es la actual campeona, Alemania, que no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que no son favoritos… España, Inglaterra y me atrevería a decir Países Bajos como sorpresa".