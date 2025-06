El partidazo entre Argentina y Colombia que terminó en empate fue picante y dejó muchos cruces: entre Messi y James Rodríguez, todo lo que se dijeron Nicolás Otamendi y Richard Ríos, y uno que pasó desapercibido, entre Lionel Scaloni y Luis Díaz.

Sucedió luego del golazo de Thiago Almada, en el que Colombia protestó que el árbitro no detuvo el juego luego de que el defensor Lucumí se dejara caer en el área.

¿Qué le dijo Scaloni a Lucho?

"El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol, en la que había un compañero tirado. El árbitro no pitó. Me dijo que nuestro jugador también tuvo un poco de culpa, porque no podía tirarse en ese momento", reconoció el autor del golazo de Colombia.

Y consideró: "Fue muy respetuoso, dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así. Nosotros trabajaremos para seguir ganándonos el respeto de ellos".

Y en conferencia de prensa, a Scaloni también le preguntaron por el entredicho con el crack del Liverpool inglés. "No le dije nada raro, fue una charla normal. No sé si él lo dirá después, pero la verdad que lo admiro como jugador y le dije cosas que pensaba en ese momento pero nada extraño", contestó nuestro entrenador.

Leales.