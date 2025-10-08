Luciana Aymar dejó una huella imborrable en la historia del hockey internacional y su figura trascendió al punto de convertirse en un referente deportivo tan emblemático como los grandes del fútbol.

Diez años después de su retiro, la leyenda indiscutida del hockey argentino no tuvo dudas al momento de señalar quién considera el mejor deportista nacional de todos los tiempos.

Qué deportista argentino es el mejor de la historia para Lucha Aymar

El impresionante palmarés de Luciana Aymar alcanza de sobra para ubicarla entre los grandes nombres del deporte argentino. En el ámbito femenino, la mayoría la reconoce como la número uno. Más allá de los títulos, supo marcar tendencia: atrajo a miles de chicas al hockey, impuso moda al agotar un modelo rosa de zapatillas y otro dorado de palos, y conquistó al público con un estilo creativo que ningún especialista había visto antes.

Esa capacidad única la llevó a ser distinguida como Leyenda del Hockey Mundial y a recibir en ocho oportunidades el premio a la mejor jugadora del planeta, récord absoluto en la disciplina.

Con el paso de diez años desde su retiro, Aymar pudo tomar distancia y reflexionar sobre quiénes considera los mayores exponentes del deporte argentino. En una entrevista reciente con La Nación, evitó confeccionar un listado estricto, pero sí se animó a señalar a su favorito absoluto: "Diego (Maradona), el primero", afirmó sin titubear, recordando al ídolo del fútbol que fue también un ferviente admirador suyo y de aquellas Leonas que emocionaban al defender los colores de la Selección.

Luego, al imaginar una mesa compartida con referentes argentinos con los que coincidió en más de una Villa Olímpica, la rosarina mencionó en orden a Gabriela Sabatini, Paula Pareto, Juan Martín Del Potro, Emanuel Ginóbili y Lionel Messi, dejando claro que su mirada trasciende disciplinas y generaciones.