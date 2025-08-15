El empate en Paraguay
Lucas Beltramo "lloró" por supuestos fallos a favor de River en la Copa, y los hinchas le respondieron
El periodista que cubre a Boca denunció favoritismo hacia River por parte del arbitraje en el partido que jugó en Asunción ante Libertad, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y las redes le responden.
Este jueves, apenas consumado el empate de River en Paraguay ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Lucas Beltramo, que cubre Boca en TyC Sports, publicó un posteo que se hizo viral.
Allí, el periodista denunció favoritismo para River de parte del arbitraje del brasileño Sampaio, en cuánto a la rigurosidad con la que amonestó a jugadores paraguayos y a los de River.
Para ello, Beltramo compartió estadísticas sobre las faltas cometidas por uno y por otros. Y las redes le responden.