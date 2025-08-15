Este jueves, apenas consumado el empate de River en Paraguay ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Lucas Beltramo, que cubre Boca en TyC Sports, publicó un posteo que se hizo viral.

Allí, el periodista denunció favoritismo para River de parte del arbitraje del brasileño Sampaio, en cuánto a la rigurosidad con la que amonestó a jugadores paraguayos y a los de River.

Para ello, Beltramo compartió estadísticas sobre las faltas cometidas por uno y por otros. Y las redes le responden.