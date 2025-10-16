El basquetbolista Luca Vildoza, jugador del seleccionado nacional, formado en Quilmes de Mar del Plata que actualmente juega en Italia, fue arrestado junto a su pareja, Milica, después de haber agredido a médicos de la Cruz Roja en la vía pública.

El hecho habría ocurrido el miércoles, tras la victoria de Virtus Bologna, conjunto en el que se desempeña el argentino, frente el AS Mónaco por la Euroliga en el estadio PalaDozza y en el que el base registró 8 puntos y 3 asistencias

Según testigos, al finalizar el encuentro Vildoza se marchó del establecimiento con su esposa en auto, y se encontró con que la calle Calori se encontraba totalmente atascada por un operativo de la Cruz Roja, que había acudido a un llamado de urgencia.

Vildoza empezó a tocar bocina y a hacer señas de luces para que el vehículo de emergencia se moviera, pero los paramédicos siguieron haciendo su trabajo sin prestarle demasiada atención. Unas cuadras más adelante, el argentino cruzó su auto por delante de la ambulancia y empezó a gritarles.

Una enfermera bajó para pedirle explicaciones pero, según denunció, Milica le tiró del pelo y la tomó del cuello, y luego Vildoza se sumó a las agresiones. Los otros paramédicos intervinieron y llamaron a la Policía. La pareja fue trasladada a una comisaría, donde pasó la noche.