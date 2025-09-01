Los tremendos elogios de la Generación Dorada por el subcampeonato de los pibes de Prigioni tras perder la final con Brasil

“No perdimos el oro, ganamos la de plata”, dijo el entrenador Sergio Hernández luego de la caída ante España en el Mundial de China 2019.

Bueno, algo similar sucedió este luego de la final de la Americup en la que Argentina cayó ante Brasil por 55-47.

Los pibes argentinos, el segundo plantel más joven del torneo, dieron la talla y superaron las expectatvas en Managua, Nicaragua, con puntos muy altos, en lo individual y colectivo.

Gonzalo Corbalán, Juani Marcos, Juan Fernández, Francisco Caffaro y José Vildoza se destacaron por sobre el resto, pero el ADN argentino de defensa y ataque de manera colectiva fue el diferencial para lograr un muy buen torneo.

Claro, este domingo en el partido decisivo pagaron carísimo la gran cantidad de pérdidas -15-, y su bajo porcentaje de 3 puntos: 4 de 27 (15% de efectividad cuando en semifinales había sido de 50%).

La conformidad de Prigioni

“Con estos pibes no te podés poner ningún techo”, dijo el coach nacional tras la final perdida.

Y a sus plantas rendido un león: la Generación Dorada

Chapu Nocioni, los entrenadores Sergio Hernández y Julio Lamas, y Facundo Campazzo -que ya se habían manifestado cuando la Selección eliminó a Puerto en cuartos de final, valoraron el torneo y la experiencia que ganaron los pibes por los que apostó Pablo Prigioni.

Lucas Victoriano, base de Argentina subcampeón del mundo en 2002 y entrenador, y Gabriel Fernández -pivot oro en Atenas 2004-, también celebraron el proceso.

¿Por qué Prigioni armó un equipo sin los jugadores Euroliga?

Actualmente, las autoridades de la máxima competencia europea mantiene un conflicto con FIBA y no pausa su torneo cuando hay ventanas eliminatorias. Así, los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck del Real Madrid, Nicolás Laprovittola de Barcelona (participaron de la preparación en España junto al plantel), Luca Vildoza de Virtus Bologna, y Leandro Bolmaro -de Milano- no pueden competir para la Selección.

Es por eso que Pablo Prigioni apostó por esta camada para que la Americup sea un trampolín para afrontar las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027 que comienzan en noviembre próximo.