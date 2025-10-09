El adiós a Miguelo
Los testimonios de un hincha de Estudiantes y otro de Central que fueron a despedir a Russo a la Bombonera
Los hinchas despiden en la Bombonera al entrenador de Boca. Estos hinchas de Rosario Central y Estudiantes compartieron sus sensaciones en el móvil de tv. Y emocionaron a los xeneizes.
La Bombonera abrió sus puertas a las 10 para despedir a Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años.
Y no solo se acercaron hinchas de Boca hasta Brandsen 805. Estos pinchas y canallas que fueron con sus camisetas -y pidieron perdón- dejaron hermosos testimonios sobre Miguelo en el móvil de TyC Sports.