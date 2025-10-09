La Bombonera abrió sus puertas a las 10 para despedir a Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años.

Y no solo se acercaron hinchas de Boca hasta Brandsen 805. Estos pinchas y canallas que fueron con sus camisetas -y pidieron perdón- dejaron hermosos testimonios sobre Miguelo en el móvil de TyC Sports.