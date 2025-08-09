Independiente y River empataron sin goles en Avellaneda, por responsabilidad de Franco Armani, pero hubo tres polémicas grandes: los dos goles anulados al Rojo por posiciones adelantadas finísimas y un supuesto penal a Mazzanti.

Esta última jugada sucedió en el primer tiempo, Armani salió a destiempo y atropelló a Walter, todo el estadio le reclamó penal a Nazareno Arasa, que no lo cobró.

En la primera jugada del segundo tiempo, llegó otra polémica: Santiago Montiel convirtió desde afuera del área, pero Matías Abaldo, su asistidor, estaba en fuera de juego. Tras el trazado de líneas del VAR, se vio un milimétro offside.

Enseguida, Mazzanti también anotó pero lo mismo, quién lo asistió -Federico Vera-, estaba apenas adelantado tal chequeó el VAR.

La de River

Miguel Borja convirtió en posición adelantada, como cada vez que el colombiano pica al vacío, no hizo falta ver el VAR.