Los números oficiales de Messi que refutan el postulado de Cristiano Ronaldo de que es el mejor de la historia

Esta semana, Cristiano Ronaldo afirmó en una entrevista que es el mejor futbolista de la historia. Y las redes del mundo reaccionaron con memes.

Bien, este jueves el periodista @SantiRavidlasPy publicó números y estadísticas fulminantes, que refutan los dichos de la estrella portuguesa y confirman que Lionel Andrés Messi es el amo del fútbol mundial.

En su pormenorizado relevamiento, reconoce que Cristiano Ronaldo convirtió más goles que Leo (923 contra 850), pero demuestra que Messi es más efectivo y aporta mucho más al juego colectivo.

El campeón del mundo disputó 178 partidos y 14.082 minutos menos que CR7. El rosarino suma más participaciones de gol que el portugués (1229 contra 1180) y lo hace con una frecuencia superior: contribuye con un gol o asistencia cada 72.3 minutos, mientras que CR7 lo hace cada 87.3.

Es decir, el impacto de Messi en el juego es más valioso por ser el futbolista con más asistencias en la historia (379), muy por encima de Cristiano (257), más gametas exitosos en la historia del fútbol (3.845), casi duplicando los de CR7 (1.887).

El informe precisa que su capacidad para generar situaciones de gol también es sobresaliente: creó 521 frente a las 227 del portugués.

Y en premios y títulos también

Messi ganó 8 Balones de Oro, 8 premios The Best y fue elegido como el mejor jugador en 411 partidos desde la temporada 2009-10.

Cristiano se alzó con 5 Balones de Oro, 5 premios The Best y fue Man of the Match en 218 ocasiones.

Y en título por equipos, Messi le pasa el trapo a Cristiano: conquistó 46 trofeos, superando a CR7 por 11 campeonatos.

Además, el argentino ostenta récords legendarios como los 91 goles en un mismo año natural (2012) y el récord Guinness de más de 500 marcas establecidas a nivel mundial, continental y nacional.

Fin.