River perdió con Riestra y la silbatina del Monumental dejó un mensaje notable. Tras el partido, Marcelo Gallardo le pidió perdón a los hinchas por el momento del equipo

Pero las críticas continúan. A varios futbolistas, la dirigencia que encabeza Jorge Brito y también al entrenador, por sus decisiones, planteos, por cuánto gastó en el mercado de pases, y por cómo usó los futbolistas. 

River no perdía cuatro partidos seguidos -Palmeiras x 2, Atlético Tucumán y Riestra- desde 2010, cuando Leonardo Astrada era el entrenador. 

Demichelis es tendencia y meme entre tanta bronca del hincha millonario. 

