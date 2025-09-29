River perdió con Riestra y la silbatina del Monumental dejó un mensaje notable. Tras el partido, Marcelo Gallardo le pidió perdón a los hinchas por el momento del equipo.

Pero las críticas continúan. A varios futbolistas, la dirigencia que encabeza Jorge Brito y también al entrenador, por sus decisiones, planteos, por cuánto gastó en el mercado de pases, y por cómo usó los futbolistas.

River no perdía cuatro partidos seguidos -Palmeiras x 2, Atlético Tucumán y Riestra- desde 2010, cuando Leonardo Astrada era el entrenador.

Demichelis es tendencia y meme entre tanta bronca del hincha millonario.