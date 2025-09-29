Perder cuatro partidos seguidos
Los memes tras la derrota de River: Gallardo en la cuerda floja y Demichelis tendencia
Como nunca, el Muñeco quedó en el centro de las críticas luego de la caída ante Riestra en el Monumental. Demichelis también comenzó su debacle tras una derrota ante el Malevo y los hinchas descargan su bronca en redes. ¿Desde cuándo River no perdía cuatro partidos seguidos?
River perdió con Riestra y la silbatina del Monumental dejó un mensaje notable. Tras el partido, Marcelo Gallardo le pidió perdón a los hinchas por el momento del equipo.
Pero las críticas continúan. A varios futbolistas, la dirigencia que encabeza Jorge Brito y también al entrenador, por sus decisiones, planteos, por cuánto gastó en el mercado de pases, y por cómo usó los futbolistas.
River no perdía cuatro partidos seguidos -Palmeiras x 2, Atlético Tucumán y Riestra- desde 2010, cuando Leonardo Astrada era el entrenador.
Demichelis es tendencia y meme entre tanta bronca del hincha millonario.