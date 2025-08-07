Es un bombazo ¿o humo, u otra operación? Este jueves, Martín Arévalo dio la noticia en ESPN. La información indica que “Juan Román Riquelme habría llamado a Juan Sebastián Verón” para adquirir a Santiago Ascacibar.

Lo que llamó la atención fue la supuesta intención del presidente de Boca, que según el periodista, “pretendería” realizar la operación -"por 2.5 millones de dólares" más el pase de Marcos Rojo, uno de los separados por Miguel Ángel Russo del plantel.

Y en las redes se ríen, hay memes, y opiniones.