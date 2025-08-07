¿Humo o información?
Los memes sobre el supuesto llamado de Riquelme a Verón para canjear a Rojo por Ascacíbar
En ESPN, Martín Arévalo aseguró que Román "llamó a la dirigencia de Estudiantes para hacer un intercambio entre Rojo y Ascacíbar". Dio detalles sobre la comunicación entre Riquelme y Verón, y las redes se llenaron de memes.
Es un bombazo ¿o humo, u otra operación? Este jueves, Martín Arévalo dio la noticia en ESPN. La información indica que “Juan Román Riquelme habría llamado a Juan Sebastián Verón” para adquirir a Santiago Ascacibar.
Lo que llamó la atención fue la supuesta intención del presidente de Boca, que según el periodista, “pretendería” realizar la operación -"por 2.5 millones de dólares" más el pase de Marcos Rojo, uno de los separados por Miguel Ángel Russo del plantel.
Y en las redes se ríen, hay memes, y opiniones.